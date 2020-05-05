Нур-Султан, , 13:15 — REGNUM При министерстве информации и общественного развития Казахстана создан комитет по развитию межэтнических отношений. Это следует из постановления правительства республики, опубликованного в системе нормативных правовых актов Казахстана.

Этим же постановлением ликвидируется Центр религиозной экспертизы. Постановление вступило в силу со дня его подписания — 29 апреля.

Напомним, бывший министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента. Министерство возглавила Аида Балаева, которая ранее была помощником президента.