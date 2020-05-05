Москва, , 13:17 — REGNUM Для граждан, изучающих английский язык, онлайн-проект городских уличных фестивалей «Московские сезоны» подготовил специальный подарок. Об этом 5 мая сообщает оргкомитет «Московских сезонов».

Речь идёт о специальном видеоуроке. В рамках онлайн-мероприятия на страницах «Московских сезонов» в социальных сетях YouTube, Instagram, Facebook, VK и «Одноклассники» будет размещено видео с фразами о том, как в России отмечают День Победы.

«Ролик будет полезен и тем, кто начал изучать этот язык совсем недавно, и достаточно продвинутым ученикам: чтобы проверить, подойдет ли он вам — попробуйте, к примеру, без словаря вспомнить, как по-английски называется один из главных символов Дня Победы: красная гвоздика! Узнать эти и другие «праздничные» слова и выражения можно, посмотрев бесплатный урок продолжительностью всего в три минуты», — сказано в сообщении.

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