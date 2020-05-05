Омск, , 13:09 — REGNUM За сутки новые случаи заражения коронавирусом в Омской области выявлены у 16 медработников и у двоих детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, одному ребёнку пять лет, второму — четыре месяца.

Всего за сутки в регионе подтверждено 30 случаев заражения. 27 из 30 человек — женщины. Два случая завозные, остальные заразились в Омской области, передаёт 12 канал.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Омской области по состоянию на 5 мая подтверждён 191 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области заражение коронавирусом подтвердили ещё у 30 человек