Кызыл, , 12:57 — REGNUM МУП «Благоустройство» приступило к вывозу бытовых отходов из контейнерных площадок Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решением министерства строительства и ЖКХ республики предприятие наделено полномочиями регионального оператора.

«Минстрой издал приказ о присвоении МУПу статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами со сроком до 22 апреля 2021 года», — напомнили в администрации.

В мэрии добавили, что всем управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям необходимо заключить договоры на вывоз отходов с муниципальным предприятием. При отсутствии таких договоров, как отмечается, будут приняты «меры административного воздействия».

Напомним, в конце марта 2020 года региональный оператор по вывозу отходов приостановил свою деятельность, объяснив это тем, что многие горожане не платят за услуги. В результате, как сообщало ИА REGNUM, для решения ситуации с вывозом мусора, в городе был введён режим ЧС.

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