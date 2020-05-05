Тула, , 12:57 — REGNUM Носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях рекомендовали жителям Тульской области до 11 мая. Соответствующие изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили 5 мая в управлении пресс-службы облправительства.

Производство и поставку защитных средств в магазины организует региональное министерство промышленности и науки, наличие средств защиты должно проконтролировать управление Росздравнадзора и комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Также ряд граждан смогут получать маски бесплатно — до 6 мая перечень категорий таких граждан будет определён.

Отметим, всего в регионе за последние сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.