Минск, , 12:58 — REGNUM В Белоруссии в связи эпидемиологической обстановкой в некоторых исправительных учреждениях осужденным разрешили из-за временного запрета свиданий общаться с родными посредством видеосвязи. Об этом, как передает БелТА, заявил 5 мая министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, отвечая на вопросы депутатов белорусского парламента.

По словам министра, в целях компенсации временных ограничений свиданий были разрешены телефонные разговоры. А в тех исправительных учреждениях, где есть компьютерные классы, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными, добавил глава ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщил, что около 500 правоохранителей в республике заразились коронавирусом.