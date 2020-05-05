Москва, , 13:16 — REGNUM Командир экипажа Sukhoi Superjet (SSJ-100), совершившего аварийную посадку в «Шереметьево» в мае 2019 года, впервые дал интервью и рассказал о своём видении трагедии. Денис Евдокимов заявил, что не считает себя виновным в гибели десятков пассажиров, пишет 5 мая «Лента.ру».

По словам пилота, в материалах дела нет ни слова о воздействии на самолёт атмосферного электричества, этот факт отражён только в показаниях пассажиров и членов экипажа. Обход столь важного факта обусловлен стремлением сохранить репутацию производителя Superjet, полагает он.

После удара молнии, который случился вскоре после взлёта, самолет перешел в минимальный режим управления самолетом (Direct mode). Такой режим лётчики отрабатывали только на тренажёрах.

«При выполнении посадки отклик воздушного судна на управляющие воздействия стал обратным», — рассказал пилот, то есть самолёт почти потерял управляемость.

Основной причиной трагедии Евдокимов назвал несоответствие самолёта нормам летной годности. Он подчеркнул, что из-за отсутствия полноценных исследований до конца раскрыть причины катастрофы нельзя, а это означает, что ситуация может повториться.

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Пилот выразил глубокие соболезнования близким погибших пассажиров и члена экипажа. Он попросил у них прощения, заверив, что сделал всё возможное для спасения лайнера. Евдокимов подчеркнул, что намерен добиваться установления настоящих причин катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 пассажиров, вылетел в Мурманск из Москвы, но после попадания молнии вернулся в аэропорт вылета. При посадке в «Шереметьево» воздушное судно ударилось о взлётную полосу и загорелось. В результате погиб 41 человек. По версии следствия, к трагедии привели неправильные действия пилота.

Подробности: Семьи погибших вступились за обвинённого в крушении SSJ-100 пилота