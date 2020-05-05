Москва, , 12:43 — REGNUM Не исключено, что самоизоляция продлится и в июле. Однако у значительной части населения уже сейчас в прямом смысле нет средств для существования. Как заявил 5 мая ИА REGNUM депутат Госдумы («Справедливая Россия») Олег Шеин, в борьбе с пандемией недопустимы половинчатые решения.

«У нас же мы наблюдаем именно такие меры — прежде всего, применительно к большинству граждан трудоспособного возраста. Понятно, что для того, чтобы люди соблюдали самоизоляцию, они должны на что-то жить. Иначе при отсутствии денег они просто будут вынуждены выходить из дома и искать работу», — отметил парламентарий.

По его мнению, правоохранительные органы, тотальный контроль за выходом на улицу с применением QR-кодов, угрозы огромными штрафами — не поможет ничего, если ситуация в прямом смысле дойдёт до голода. Сейчас значительная часть граждан в прямом смысле осталась без средств к существованию.

«По сути, произошла ревизия президентского поручения о выплатах денежных средств россиянам, потерявшим работу из-за «карантинных» мер. Президент Путин дал поручение правительству выплатить всем, кто остался в этих условиях без работы, 12 500 рублей — прожиточный минимум по стране. Было официально заявлено, что для получения такой помощи будет необходимо встать на биржу труда с 1 марта 2020 года. Однако правительство России само добавило два дополнительных условия — проработать в 2020 году не менее 60 дней и быть официально уволенным с места работы после 1 марта. Если эти требования не соблюдены, рассчитывать можно только на смехотворное пособие размером в одну восьмую прожиточного минимума. Такой подход к выплатам граждан унизителен и провокативен, так как вынуждает людей нарушать самоизоляцию ради элементарного физического выживания», — пояснил Шеин.

Он обратил внимание, что в поддержке государства нуждаются все трудоспособные граждане, не имеющие работы или выплат от работодателя в период пандемии и некоторое время после неё. Немало примеров, когда люди увольнялись или были уволены в прошлом году и планировали возобновить трудовую деятельность в начале нынешнего года.

«Общеизвестно, что у нас много людей вообще трудится неофициально — и не по своей вине. В основном это строительство, сфера обслуживания и торговля. Занятые в этих сегментах как раз и оказались наиболее пострадавшими. Особой категорией стали самозанятые — службы занятости отказывают им в полноценном пособии, ссылаясь на то, что «самозанятость не является официальной трудовой деятельностью», — напомнил депутат.

По его словам, актуальна инициатива лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о выплате всем гражданам по их заявлению помощи в размере двух прожиточных минимумов — 25 тысяч рублей: «Важно, что это не просто так называемые «вертолетные» деньги, а эффективное средство борьбы с пандемией. Люди покидают свои жилища, чтобы найти хоть какие-то средства к существованию. Оторвавшимся от реальной жизни богачам это сложно понять, но в нашей стране большинство людей живёт именно от зарплаты до зарплаты. И если государство фактически вводит обязательную самоизоляцию, то оно также должно позаботиться об обеспечении граждан хотя бы минимальными ресурсами для выживания в новых условиях».

Он полагает, что после снятия ограничительных мер профсоюзы и гражданские активисты вне всяких сомнений перейдут к активным протестным действиям против фактического отказа правительством поддержать нуждающихся граждан, законопослушно принявших требования властей по самоизоляции.