Калуга, , 12:42 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 5 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, зафиксировано 1407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1234 человека находятся на лечении. 161 человек выздоровел, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (314), в Обнинске (203), в Боровском районе (158), в Малоярославецком районе (141) и в Думиничском районе (81).

По расчетам аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Калужской области на 100 тысяч человек приходится 120 заболевших. Эксперты считают, что данная цифра является наиболее высокой среди субъектов Центрального федерального округа. Наименьший прирост больных COVID-19 среди регионов ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) зафиксирован в Воронежской области: девять заболевших на 100 тыс. человек.

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