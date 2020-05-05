Мадрид, , 12:37 — REGNUM В Испании от COVID-19 за сутки скончались 185 человек, сообщили 5 мая в министерстве здравоохранения королевства.

Таким образом, всего в стране от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 25 428 человек. Выздоровели — 121 343. Всего в Испании выявлено 218 011 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, смерть которых наступила после заражения новой коронавирусной, в мире достигло 250 134 человек. Число заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 573 864 человек.

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