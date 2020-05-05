Белгород, , 12:37 — REGNUM Пять пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Белгородской области. За сутки заражение подтверждено у 39 жителей, сообщили 5 мая в региональном оперативном штабе.

В стационарах региона находятся 158 пациентов, на амбулаторном лечении 291 человек. За минувшие сутки наибольший прирост по заразившимся зарегистрирован в Старооскольском городском округе — там коронавирус выявили у 13 жителей.

Всего в Белгородской области зарегистрировано 524 случая заражения коронавирусом, 70 человек выписаны с выздоровлением.