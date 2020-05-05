Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Журналистам Dagens Nyheter удалось опубликовать отчет о первичном анализе, проведенном сотрудниками Королевского технологического института, который показал, что сточные воды в Стокгольме содержат явные следы коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

Было выяснено, что самые высокие концентрации образцов коронавируса были обнаружены на очистных сооружениях Бромма, района в западной части Стокгольма.

Сообщается, что данные водоочистительные станции пропускают через себя все сточные воды в северо-западной части Стокгольма.

В своей статье журналисты Dagens Nyheter написали, что теперь необходимо сравнить полученные результаты с данными проб сточных вод в других странах мира. Также содержание вируса увеличилось в Хенриксдале, южном районе столицы Швеции.