Красноярск, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в Абанском, Балахтинском, Каратузском и Сухобузимском районах Красноярского края ликвидировали четыре лесных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в краевом минлесхозе.

Очаги возгораний были зафиксированы на площади 46 га. С огнём боролись 49 человек, применялось семь единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли шесть воздушных судов.

Предварительные причины возгораний — неконтролируемые палы сухой травы и неосторожное обращение с огнём.

На утро 5 мая в Красноярском крае действовал один лесной пожар на площади 100 га — в Емельяновском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в лесах Красноярского края введён режим ЧС.

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