Красноярск, 5 мая 2020, 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в Абанском, Балахтинском, Каратузском и Сухобузимском районах Красноярского края ликвидировали четыре лесных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в краевом минлесхозе.
Очаги возгораний были зафиксированы на площади 46 га. С огнём боролись 49 человек, применялось семь единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли шесть воздушных судов.
Предварительные причины возгораний — неконтролируемые палы сухой травы и неосторожное обращение с огнём.
На утро 5 мая в Красноярском крае действовал один лесной пожар на площади 100 га — в Емельяновском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в лесах Красноярского края введён режим ЧС.
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