Стокгольм, , 12:42 — REGNUM Новое исследование, опубликованное в «Скандинавском журнале общественного здравоохранения» показало, что число взрослых людей в Швеции с избыточным весом и ожирением значительно возросло в период с 1995 по 2017 гг. За этот период наличие избыточного веса у шведов увеличилось с 44% до 54%, а распространенность ожирения — с 9% до 17%. Об этом 4 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«Это тревожное развитие ситуации, когда все больше людей подвергаются риску серьезных заболеваний», — заявил Эрик Хеммингссон, один из главных авторов проведенного исследования.

Исследование, опубликованное сотрудниками Шведского государственного института физической культуры и спорта, основано на выборке из более, чем 447 000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 74 лет, составляющих группу трудоспособного населения.

Участники прошли оценку профиля здоровья, которая включает измерения веса и роста, использующихся при расчете избыточного веса и ожирения. Лишний вес определялся при показателе индекса массы тела свыше 25 пунктов, а ожирение — свыше 30. Отмечается, что лишний вес среди мужчин встречается чаще, чем среди женщин — 64% против 44% соответственно.