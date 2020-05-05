Киев, , 12:32 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что карантин в стране продлят и после 22 мая.

Об этом он сказал в эфире «Украинского радио» сегодня, 5 мая.

Шмыгаль сослался на действия Всемирной организации здравоохранения, на которую должны ориентироваться и власти Украины.

«Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен (после 22 мая) и в дальнейшем со следующими этапами ослаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью», — сказал он.

Какие именно ослабления карантина планируются после 22 мая, украинский премьер уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что накануне власти Украины официально продлили карантин в стране до 22 мая, но при этом уже с 11 мая его условия серьезно смягчаются — открываются парки, скверы, салоны красоты и многие магазины. Также президент Зеленский заявил, что фактически Украина уже начала подготовку к полному выходу из карантина.