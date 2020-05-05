Уфа, , 12:35 — REGNUM Промежуточную посадку совершит в аэропорту Уфы рейс из Турции с российскими туристами на борту. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, рейс Анталья — Ростов-на-Дону — Уфа — Москва прибудет в столицу Башкирии 5 мая.

На его борту находятся 22 жителя республики. Кроме этого, в Уфе сойдут и жители других регионов России, которые уедут в обсерваторы по месту своего проживания. Жители тех регионов России, которые находятся на значительном расстоянии от Башкирии, вместе с местными жителями будут доставлены в обсерватор на базе санатория «Юматово». Там за ними в течение двух недель будут наблюдать медицинские работники.

Кроме этого, в Башкирию на автобусе доставят 13 местных жителей, которые прибыли в г. Екатеринбург из г. Душанбе (Республика Таджикистан). Их также разместят в обсерваторе «Юматово».