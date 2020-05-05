Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Пациенты с COVID-19, которые находились в экстренно тяжелом состоянии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), нередко страдают от галлюцинаций и ночных кошмаров. Такое наблюдение обнародовала Аса Энгстрём, профессор Технологического университета Лулео, расположенного на северо-востоке Швеции. Об этом 5 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Аса Энгстрём провела исследование того, каково же это, быть тяжело больным и быть подключенным к аппарату ИВЛ. Состояния пациентов от такого респираторного лечения разнятся. Отличия наблюдаются даже в том, насколько пациент сохраняет чувство времени, отметила она.

«Во время и после могут быть ощущения некой нереальности, и вы также можете испытывать галлюцинации, ночные кошмары и подобные переживания. Для пациентов бывает довольно трудно различить, является ли это все реальностью или нет», — заявила профессор Энгстрём.