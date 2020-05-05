Астрахань, , 12:26 — REGNUM В Астраханской области 5 мая зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 564 подтверждённых случая заражения.

В качестве контактных лиц на учёте находятся 3 тыс. 738 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 44 человека, 3 тыс. 213 человека сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 245 человек.

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