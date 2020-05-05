Стокгольм, , 12:33 — REGNUM В результате пандемии коронавирусной инфекции в интернете возникает много неточностей в отношении эпидемиологической ситуации в целом и тех мер, которые предпринимают люди, чтобы избежать заражения. Лидеры общественного мнения за время пандемии получили очень много критики в свой адрес за то, что они иногда своими блогами в YouTube или соцсетях вводят своих подписчиков и зрителей в заблуждение. Об этом 5 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что распространение неверной информации привело к тому, что уже руководство видеохостинга YouTube теперь пытается остановить распространение неверной информации, проверяя факты и отмечая соответствующим образом такие видео на платформе.

Даже такие IT-гиганты, как Google и Facebook, активно работают над тем, чтобы остановить распространение дезинформации, но лидеры общественного мнения, блогеры и некоторые журналисты по-прежнему могут оказывать влияние на многих молодых людей.

В свою очередь, проблемой заинтересовалась шведская журналистка Хелле Шеннессон, которая прокомментировала ситуацию. Она выразила свою обеспокоенность тем, что поток дезинформации и фейков в основном касается молодых людей как активных пользователей интернета.

«Многие молодые люди получают новости и обновления от этих людей», — заявила Хелле Шеннессон в утренней студии шведского телеканала SVT.