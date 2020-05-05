Нур-Султан, , 12:25 — REGNUM В условиях карантина дистанционной форме обучения в школах нет замены. Об этом 5 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Независимый Казахстан».

Глава государства отметил, что в будущем дистанционное обучение необходимо усовершенствовать. «Это временные трудности. К этому надо отнестись с пониманием», — сказал Токаев.

Он отметил, что из-за различной скорости интернета у школьников предложено несколько форм обучения: телеуроки и интернет-платформы. Токаев также поблагодарил преподавателей за работу в непростой период.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интернет-система в стране не выдержала испытания на прочность после внедрения дистанционного образования.

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