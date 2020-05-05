Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Несмотря на опасное для жизни пациентов с COVID-19 низкое насыщение кислородом, они могут быть необъяснимо бодрыми и вести себя как обычно. Подобные необъяснимые симптомы для шведских медиков наблюдаются даже в тех случаях, когда пациентов готовят к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 5 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Медики называют подобные случаи тихой гипоксией. Подобное явление может заставить как родственников пациентов, так и лиц, предоставляющих медицинских уход, недооценивать серьезность ситуации. В заблуждение вводят неподдельная бодрость и повышенная активность пациента, несмотря на недостаток кислорода в крови.

«На днях мы подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока мы все подготавливали, он то и дело, что сидел и писал СМС-сообщения. Мы вообще не привыкли к такому», — тревожно сообщил врач Густав Эдгрен из отделения интенсивной терапии.

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