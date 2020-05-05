Москва, , 12:19 — REGNUM Кончина первого заместителя директора и генерального конструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина стала большой утратой для российской ракетно-космической отрасли, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что Микрин внёс значительный вклад в разработку систем управления различных космических аппаратов, включая Международную орбитальную станцию и российские грузовые и пилотируемые корабли.

«Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти», — отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке в ночь на 5 мая в возрасте 64 лет. Он работал в РКК «Энергия» с 1981 года, пройдя путь от инженера до генерального конструктора.

Под руководством и при непосредственном участии конструктора были созданы системы управления нескольких модулей Международной космической станции и цифровая система управления кораблей серии «Прогресс» и «Союз». В 2015 году Микрин был назначен генеральным конструктором пилотируемых программ России, после чего возглавил разработку ракет-носителей «Союз-5» и перспективной транспортной системы с многоразовым кораблём «Орёл».

Помимо практических разработок Микрин занимался и научной работой, в 2001 году он защитил докторскую диссертацию по теме методов проектирования информационно-управляющих систем долговременных орбитальных станций. В мае 2006 года Евгений Микрин был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в декабре 2011 года стал действительным членом РАН.