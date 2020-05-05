Москва, , 12:18 — REGNUM Упрощённым порядков продления и установления инвалидности в России, который был введён на фоне пандемии коронавирусной инфекции, воспользовались почти 140 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ 5 мая.

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«С начала апреля более 55,4 тыс. гражданам автоматически была продлена ранее установленная группа инвалидности, — уточнил глава федерального ведомства Антон Котяков. — В том числе для 7,25 тыс. детей».

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Ещё 83,5 тыс. гражданам инвалидность была установлена впервые на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России премьер-министр Михаил Мишустин подписал 9 апреля. Документ предусматривает, что до 1 октября инвалидность будет назначаться только заочно.