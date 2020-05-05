Москва, , 12:38 — REGNUM Член президиума Российской академии наук (РАН), заместитель гендиректора — генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин скончался в ночь на 5 мая в возрасте 64 лет. У Микрина выявили коронавирус нового типа, он находился в медицинском центре в московской Коммунарке.

Евгений Микрин родился 15 октября 1955 года в городе Лебедянь Липецкой области в семье служащих. В 1979 году он окончил Московское высшее техническое училище (ныне МГТУ имени Н. Э. Баумана) по специальности «инженер-механик», а в 1984 году получил второе высшее образование в Московском институте электронного машиностроения.

Евгений Анатольевич Микрин родился 15 октября 1955 года в гор. Лебедянь Липецкой области в семье служащих.

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В 1990 году Микрин защитил кандидатскую диссертацию, а 11 лет спустя — докторскую диссертацию по проектированию информационно-управляющих систем орбитальных станций. В 2006 году Микрина избрали членом-корреспондентом, а в 2011 году — академиком РАН.

Получив первое высшее образование, Микрин работал в НПО имени С. А. Лавочкина, с 1981 года — в НПО «Энергия» (ныне РКК «Энергия»). Здесь он трудился сначала инженером, а впоследствии — первым заместителем генерального конструктора, главным конструктором бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководителем научно-технического центра. С 2015 года Микрин — генеральный конструктор, а с 2016 года ‑ и первый заместитель генерального директора «Энергии».

Микрин руководил и непосредственно участвовал в создании программного обеспечения для управления двигателем корабля «Буран», систем управления модулями МКС и различными спутниками. Он занимался разработкой цифровой системы управления космических кораблей «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизацией бортового комплекса управления «Прогрессов МС» и «Союзов МС».

С 1991 года Микрин преподавал в МГТУ имени Баумана, позднее заведовал кафедрами в этом вузе и Московском физико-техническом институте. Он создал, в том числе в соавторстве, более 200 научных работ, монографий и учебных пособий.

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