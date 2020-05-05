Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Медицинская ассоциация Стокгольма связалась с некоторыми своими членами, которые выражали чувство недовольства при работе с пациентами, заболевшими COVID-19. По словам некоторых медиков, они чувствуют себя «вынужденно обязанными» работать с данной группой. Об этом 5 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, например, один шведский врач прямо заявил: «Мы тут не все Флоренс Найтингейлы», тем самым проведя параллель со знаменитой сестрой милосердия и общественным деятелем Великобритании в XIX веке.

По его мнению, работа в сфере здравоохранения для медиков не должна представлять собой какой-либо вызов, на который надо обязательно откликнуться.

Тот факт, что некоторые врачи вынуждены выполнять другие задачи в период пандемии, создает у некоторых чувство несправедливости. Таким мнением поделился Йохан Стируд, который является председателем Стокгольмской медицинской ассоциации.

Поэтому он призывает руководителей на местах из Стокгольмского региона выяснить, кто из медперсонала может быть освобожден от работы с группой пациентов, у которых диагностировали COVID-19.