Воронеж, , 12:06 — REGNUM Двенадцатым скончавшимся в Воронежской области пациентом, у которого было подтверждено наличие в организме нового коронавируса, стал пожилой мужчина. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 12», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что умершим оказался 70-летний пожилой мужчина с сопутствующими диагнозами: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца.

При этом указывается, что всего на территории области 667 зараженных новым коронавирусом при 138 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области ежесуточно выполняется более 1 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию и всего проведено почти 41,6 тыс. исследований.