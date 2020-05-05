Йошкар-Ола, , 12:06 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 мая выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 750 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Всего в республике выздоровели и выписаны 444 человека, 28 — за минувшие сутки. Четверо жителей региона скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в стационарах республики лечение получали 243 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них в тяжёлом состоянии находятся 69 пациентов, в состоянии средней степени тяжести — 163 человека, 11 граждан легко переносят заболевание. 89 человек нуждаются в кислородной поддержке.

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