Москва, , 12:03 — REGNUM В Москве в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России открывается инфекционный корпус. Как сообщила директор центра Наталья Мокрышева, уже с сегодняшнего дня, 5 мая, здесь начнут принимать первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Мокрышева уточнила, что корпус, который рассчитал на 127 коек, включая 16 реанимационных, образован на базе эндокринологического научного центра, поэтому, прежде всего, здесь будут проходить лечение пациенты с эндокринными заболеваниями.

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Директор центра отметила, что весь медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в корпусе произведено зонирование для маршрутизации пациентов, чётко продуманы системы канализации и вентиляции.

Планируется, что работа в инфекционном корпусе будет вестись в четыре смены.

Как сообщало ИА REGNUM, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19 в Москве перепрофилированы два корпуса городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского. В общей сложности в обоих корпусах для пациентов с коронавирусом подготовлено 300 коек. За несколько дней работы на лечение поступили около 200 человек.

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