Вильнюс, , 11:56 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 5 мая, объявил о том, что в правительстве страны разрабатывается и будет принят двухлетний план жизни при коронавирусе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карантин при этом, по его словам, с 11 мая точно будет продлён, однако с очередными смягчениями. Например, глава правительства прогнозирует, что в скором времени сможет возобновиться деятельность детских садов, однако в вопросе возвращения очной работы школ сомневается. Сквернялис подчеркнул, что по этому поводу власти ещё дискутируют с различными социальными партнёрами.

Что касается двухлетней стратегии жизни при коронавирусе, премьер подчеркнул, что это объективная необходимость. В ней будет чётко прописано, как должны себя вести различные группы общества, по каким критериям население будет разделяться на группы риска и так далее.

«Людям из главных групп риска нужно особенно себя обезопасить. Их мы и должны охранять. А формы можно найти разные: от использования защитных средств до сокращения контактов», — сказал во время пресс-подхода в парламенте глава правительства Литвы.

По его словам, наступила «новая реальность», и её придётся принять. Жить в новых условиях необходимо будет по меньшей мере два года, считает Сквернялис.