Уфа, , 11:45 — REGNUM Еще два рейса с вахтовиками из Якутии прибыли в аэропорт Уфы. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы аэропорта, 5 мая домой вернулись 200 жителей Башкирии, работающих на Чаяндинском месторождении вахтовым методом. Всех прибывших отправили на автобусах в обсерватор. Их багаж был продезинфицирован, как и борта самолетов.

Отмечается, что в аэропорту приняли все меры для недопущения возможного распространения инфекции.

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