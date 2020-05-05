Петрозаводск, , 11:48 — REGNUM Сотрудники фельдъегерской службы и управления исполнения наказаний, которые контактировали с зараженными арестованными, прибывшими в республику этапом из Ленинградской области, получили положительные анализы на COVID-19. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявлена инфекция у нескольких медков. Об этом 5 мая сообщает глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 12 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 103 человек, 17 из них уже выписаны. Также в регионе проведено 18 490 исследований, за сутки их количество увеличилось и составило 932.

Новые зараженные — пять человек — обнаружены в Петрозаводске. Это трое мужчин до 45 лет: сотрудник фельдьегерской службы, который контактировал с ранее заболевшим, работник строительной компании, чей путь инфицирования устанавливается, а также сотрудник управления исполнения наказания. Он контактировал с зараженными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области.

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«Два случая подтверждены при проведении плановых обследований у медработников в Петрозаводске и один — у медсестры в Сегеже. В Кондопоге коронавирус выявлен у молодого мужчины, он две недели назад вернулся из другого региона», — отметил глава республики.

Кроме того, выявлен заболевший в поселке Кааламо Сортавальского района. Мужчина прибыл из Московской области на работу и находился на карантине. Еще случай выявлен в поселке Ууксу Питкярантского района — местный житель, который выезжал за пределы республики в командировку, госпитализирован в ЦРБ.

В Прионежском районе в поселке Кварцитный заболела 52-летняя женщина, как и где она могла заразиться тоже выясняется. Кроме того, в Олонце новая коронавирусная инфекция подтверждена у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, привлеченных к ремонту дороги. Сейчас они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, а контактировавшие с ними люди помещены в обсерватор.

«Анализ всех случаев показывает, что значительная их часть связана с командировками за пределы Республики, в связи с чем принято решение об ужесточении контроля Роспотребнадзора за учреждениями и организациями, продолжающими отправлять сотрудников в служебные поездки», — заявил Парфенчиков.

Отметим, что помимо коронавируса в республике наблюдается стабильный рост числа заболевших внебольничной пневмонией. Только за прошедшие сутки их увеличилось на четыре пациента — 299 человек. Несмотря на оказанную медпомощь спасти 39 заболевших не удалось, последний летальный случай с пневмонией был зафиксирован накануне. 83-летний мужчина был госпитализирован с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, при этом тест на коронавирус был отрицательным.

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