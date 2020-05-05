Магадан, Магаданская область, , 11:40 — REGNUM Решение о закрытии в качестве мер карантина стационара областной детской больницы в Магадане, после того как у одного из её врачей был обнаружен новый коронавирус, приняли власти области. Об этом 5 мая сообщил губернатор области Сергей Носов на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня на карантин закрыт стационар детской областной больницы», — написал в своем сообщении Носов, уточнив, что это было сделано после того, как у одного из врачей обнаружили коронавирус в организме.

Также сообщается, что медик заразился коронавирусом в домашних условиях через контакт с одним из инфицированных.

«Только благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения вируса в соматике», — также сообщил губернатор, указав, что тесты на коронавирус, взятые накануне у детей и оставшихся работников больницы, показали отрицательные результаты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в России количество летальных исходов среди пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, возросло на 95 случаев.