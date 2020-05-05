Севастополь, 5 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Севастополе зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
Ранее власти Севастополя сообщили о новых очагах распространения коронавирусом на стройке в аэропорту Бельбек и медицинском центре на территории военного госпиталя минобороны РФ. Всего в городе зарегистрировано 98 случаев заражения SARS-CoV-2.
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