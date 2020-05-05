Тула, , 11:32 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области, сообщили 5 мая в региональном оперштабе.

«Это жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 22 человека работают в столичном регионе, 19 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 1 тыс. 368 новых случаев заражения. 156 человек выздоровели. Число летальных случаев выросло до девяти — сегодня стало известно о смерти 88-летней женщины.