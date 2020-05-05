Москва, , 11:30 — REGNUM За последние сутки в России количество летальных случаев среди пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, возросло на 95. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией скончалось в Москве — 52 человека. 16 пациентов с COVID-19 умерли в Московской области. Также в списке регионов, где зафиксированы летальные случаи от заболевания, вызванного SARS-CoV-2, Приморский край (три случая), Астраханская, Калининградская, Новгородская и Тверская области. Здесь скончались по два пациента.

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Таким образом, общее количество скончавшихся за весь период пандемии в России — 1451 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 5 мая, в России коронавирус подтверждён у 155 370 человек.

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