Кишинёв, , 11:33 — REGNUM О снижении количества преступлений в период пандемии заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику 4 мая во время брифинга. Об этом сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

Кику уточнил, что в среднем количество преступлений в стране снизилось на 16%, сотрудники министерства внутренних дел и полиции контролируют ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заразился коронавирусом.