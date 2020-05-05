Нижний Новгород, , 11:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 5 мая выявили 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 12 684 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 174 новых случая SARS-CoV-2, в Татарии — 91, в Саратовской области — 78, в Мордовии — 56, в Чувашии — 49, в Башкирии — 34, в Марий Эл — 33, в Пензенской области — 30, в Оренбургской области — 28, в Кировской области — 26, в Удмуртии и Пермском крае — по 18, в Самарской области — 17, в Ульяновской области — 16.

С учетом новых данных общее число подтвержденных в Нижегородской области заражений составило 3026 случаев, в Татарии — 1208, в Башкирии — 1136, в Мордовии — 923, в Чувашии — 844, в Марий Эл — 750, в Саратовской области — 737, в Оренбургской области — 728, в Пермском крае — 648, в Кировской области — 644, в Самарской области — 595, в Пензенской области — 569, в Ульяновской области — 544, в Удмуртии — 332.

Выписаны после полного выздоровления 2559 человек в Поволжье, за последние сутки — 229 пациентов вылечились. 98 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 5 мая подтверждено 155 370 случаев заражения коронавирусом, 10 102 — за минувшие сутки. Выздоровели 19 865 человек, 1451 человек скончался, 95 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Поволжье выявлено более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом