Псков, , 11:29 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено еще 12 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 226 заразившихся, из них 32 человека полностью выздоровели, а восемь скончались. Об этом 5 мая сообщает оперативный штаб Псковской области.

Всего в регионе с начала пандемии проведено 10 960 исследований на коронавирус. Наибольшее число заболевших выявлено в городах Псков — 72 и Великие Луки — 21 житель. Что касается районов, то наибольшее количество заболевших отмечено в Островском — 27, Новосокольническом — 23, Невельском — 16, Гдовском — 14 и Псковском — 13 человек.

Также зараженные есть в Дедовичском районе, там семь человек. По пять заболевших выявлено в Пустошкинском и Струго-Красненском, четыре в Печорском районе, а по три в Красногородском и Новоржевском. По два случая выявлено в Пыталовском и Опочецком районах. Единичные случаи также есть в Пушкиногорском, Себежском, Усвятском, Бежаницком, Великолукском, Дновском, Куньинском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском и Усвятском районах.

«Мы успешно прошла первые два этапа распространения коронавируса, — пишет на своей странице в одной из социальных сетей глава региона Михаил Ведерников. — Мы справились с привозными случаями, и что самое главное — получилось локализовать все возникшие за последние месяцы очаги заболевания».

По его словам, сейчас в Псковской области начался новый этап, когда инфекция распространяется бытовыми путями.

«Начался самый сложный этап, когда риски поддаются контролю исключительно при условии соблюдения жителями всех рекомендаций», — подчеркнул чиновник.

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