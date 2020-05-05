Пермь, , 11:19 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди 18 новых инфицированных восемь мужчин, девять женщин, один ребёнок. Все они контактировали с зараженными людьми внутри региона.

В больнице лечение получают три пациента, остальные 15 человек из-за бессимптомного протекания заболевания изолированы дома и находятся под меднаблюдением.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 648 человек. Ежедневный прирост составил 2,8%.