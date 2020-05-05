Красноярск, , 11:15 — REGNUM По состоянию на 5 мая в Красноярском крае подтверждено 868 (плюс 45 за сутки) случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

В том числе 162 человека уже вылечились (плюс пять за сутки). За весь период в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом (плюс один за сутки).

Случаи заражения зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Красноярском крае было подтверждено 823 случая заражения коронавирусом.

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