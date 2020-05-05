Красноярск, 5 мая 2020, 11:15 — REGNUM По состоянию на 5 мая в Красноярском крае подтверждено 868 (плюс 45 за сутки) случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.
В том числе 162 человека уже вылечились (плюс пять за сутки). За весь период в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом (плюс один за сутки).
Случаи заражения зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Красноярском крае было подтверждено 823 случая заражения коронавирусом.
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