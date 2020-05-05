Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Выздоровление 271 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция зарегистрировано в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это следует из опубликованных 5 мая данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За весь период эпидемии COVID-19 такое число выздоровевших в Петербурге ещё не фиксировали. Всего в городе выздоровели 1468 человек.

По данным на 5 мая в Петербурге выявлено 5572 случая заражения, в том числе 226 — за последние сутки. Скончались 37 человек с коронавирусом.