Мельбурн, Австралия, , 11:11 — REGNUM В ознаменование национального дня образования, а также усилий по борьбе с эпидемией COVID-19 генеральное консульство Индонезии в Мельбурне (Австралия) в сотрудничестве с ассоциацией студентов Индонезии — Австралии провело различные конкурсы, сообщает Sindonews.

Мероприятие призвано пригласить студентов и широкую публику играть активную роль в распространении информации о борьбе с эпидемии. Существует два типа конкурсов, а именно конкурс по созданию видеороликов и конкурс по созданию инфографики.

Конкурс проводился в течение 12 дней (с 14 апреля по 1 мая 2020 года), и победители были объявлены в национальный день образования 2 мая 2020 года.

Конкурс получил положительный отклик у индонезийских студентов. Генеральное консульство Индонезии в Мельбурне высоко оценило сотрудничество со штатами Виктория и Тасмания в организации соревновательных мероприятий, а также в поддержке подобных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите Движения неприсоединения, в котором приняли участие 39 стран, включая Индонезию, и который состоялся 4 мая 2020 года, была согласована совместная декларация, касающаяся опасений относительно воздействия COVID-19.

Подробнее в материале: На саммите Движения неприсоединения подготовили совместную декларацию