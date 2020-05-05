Хабаровск, , 11:20 — REGNUM 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки, по состоянию на 5 мая 2020 года на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости

Самый большой прирост за сутки в Приморье — 88 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала наблюдений — 635, из них 105 выздоровели, семь человек умерли.

В Хабаровском крае выявлен 31 новый случай заражения, общее число — 699, вылечены — 172, умерли семь.

На Сахалине один новый случай заражения коронавирусом, общее число — 29, вылечено — 20, погибших нет.

В Якутии новых случаев инфицирования за сутки выявили 20, общее число — 331, вылечены — 44, умерли четыре человека.

В Амурской области новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили 14, всего — 98, вылечены — 14, умер один человек.

На Камчатке новых случаев заражения коронавирусом за сутки подтверждено 8, всего — 347, вылечены — 40, умерших нет.

На Колыме новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировано 15, всего — 131, вылечено — 56, умерли два пациента.

В Еврейской АО новых случаев заражения коронавирусом подтверждено 3, всего — 148, вылечены — 15, умер один человек.

В Забайкалье новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили 17, всего — 215, вылечены — 78, умерших нет.

В Бурятии новых случаев инфицирования за сутки зарегистрировано 34, всего — 407, вылечено — 125, умерли четыре пациента.

На Чукотке подтвердился за сутки один новый случай заражения коронавирусом, всего — 25, вылечены — двое, погибших нет.

По состоянию на 5 мая 2020 года в регионах Дальнего Востока умерли 25 человек с коронавирусом, выздоровели и выписаны из госпиталей 671 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, у более чем 3 тыс. вахтовиков на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат.