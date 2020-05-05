Курск, , 11:09 — REGNUM В Курской области 5 мая подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1062 подтвержденных случая.

Под медицинским наблюдением находятся 880 пациентов: 111 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 28 — на лечении в городском клиническом родильном доме, 35 — в Курской городской больнице №6. 706 человек без признаков заболевания находятся на карантине дома.

Выписаны 176 пациентов, в том числе 42 за последние сутки. Скончались шесть человек.

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