Петрозаводск, , 11:07 — REGNUM Число новых подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом на территории Карелии за сутки возросло на 12 человек и превысило количество в 100 заразившихся. Об этом 5 мая сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"На 5 мая у 103 человек в Республике Карелия подтверждена коронавирусная инфекция», — написал в своем сообщении глава регионального минздрава.

Также он уточнил, что эта цифра стала таковой, после того как за минувшие сутки к ней добавилось 12 новых случаев инфицирования.

Кроме этого, в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-2019 уточнили, что наибольшее число новых заразившихся (5 человек) в Петрозаводске, 2 человека — в Олнонце и еще по оному в городах Сегежа, Кондопога, а также в поселках Сортавальского, Питкярантского и Прионежского районов.

При этом ещё 17 человек за минувшие сутки выздоровело от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки 4 мая выявлено 5714 новых случаев заражения коронавирусом.

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