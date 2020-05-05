Казань, , 11:23 — REGNUM В Татарии на 5 мая лабораторно подтвердился 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число выявленных инфицированных жителей региона составило 1208 человек с момента начала наблюдения.

29 пациентов госпитализированы, 62 — получают помощь на дому. 89 случаев у контактных лиц, два человека заразились за рубежом, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Инфицированные по возрасту: до 18 лет — шесть человек, от 18 до 30 лет — девять пациентов, от 30 до 50 лет — 41 человек, 22 случая заражения SARS-CoV-2 — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — девять человек, от 70 до 80 лет — трое, от 80 до 90 лет — один пациент.

Подтвердились положительные результаты: в Казани — 52 человека, в Набережных Челнах — девять, в Высокогорском, Тукаевском и Арском районах — по четыре новых инфицированных. По два случая выявили в Пестречинском, Буинском и Лаишевском районах, по одному — в Нижнекамском, Лениногорском, Альметьевском, Кайбицком, Алексеевском, Мамадышском, Атнинском, Балтасинском, Спасском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Елабужском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего инфицированы 1117 человек с момента начала наблюдения. Выздоровели 130 человек, трое скончались.

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