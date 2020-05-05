Стокгольм, , 11:05 — REGNUM Существует два эффективных метода борьбы с коронавирусной инфекцией — это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции. Именно на эти меры шведские власти опирались в своей стратегии по борьбе с COVID-19. Об этом заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», — уточнил в интервью РБК Гизеке.

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При этом генсек ВОЗ отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей по соблюдению социальной дистанции.

«Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше», — добавил учёный.

Гизеке подчеркнул, что преимущества других жёстких мер в борьбе с вирусом не очевидно. Так, в стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте. Кроме того, Швеция не стала ужесточать пограничный контроль.

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«Закрытие границ — это бесполезное занятие», — считает Гизеке.

Что касается запрета выходить людям на улицу, генсек ВОЗ назвал это глупостью.

«У таких запретов не существует научных обоснований», — полагает эпидемиолог. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.

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