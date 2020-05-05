Москва, , 11:09 — REGNUM В Москве два корпуса городской клинической больницы (ГКБ) № 23 имени И.В. Давыдовского перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается, что в общей сложности в обоих корпусах для пациентов с коронавирусом подготовили 300 коек. Стационар также был обеспечен необходимым для лечения оборудованием. За несколько дней работы на лечение поступили около 200 человек.

«На данный момент для больных подготовлено 300 коек, из которых 30 предназначено для проведения реанимации и интенсивной терапии. Стационар обеспечен всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки для пациентов оснащены специальными консолями для подачи кислорода, если это нужно», — говорится в информации.

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