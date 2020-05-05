Новосибирск, , 11:04 — REGNUM Салют в День Победы в Новосибирске состоится несмотря на ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в телепередаче «Вести Live».

«По поводу салютов принято решение президентом РФ, — прокомментировал Локоть. — Салют будет, но при этом мы не организовываем никаких площадок, коллективного просмотра не будет. Набережная все так же будет закрыта, также будет закрыт Коммунальный мост. То есть доступ на него пешеходам будет закрыт».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске в День Победы пройдёт демонстрационный пролёт военной авиации Центрального военного округа.

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