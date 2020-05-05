Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе общее число инфицированных достигло 1149 человек. Об этом 5 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Также в регионе до 258 увеличилось число выздоровевших, 38 человек выздоровели за прошедшие сутки. Количество жертв COVID-19 не увеличилось и составляет три случая.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Выписано по выздоровлении 1770 человек. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев.

В Ленинградской области количество заболевших достигло 1149 человек, за сутки — 53 новых зараженных.

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек.

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